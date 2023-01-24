Манчестер Юнайтед охладил интерес к Осимхену

Нападающий Наполи Виктор Осимхен больше не является главной трансферной целю летней кампании Манчестер Юнайтед, пишет Флориан Плеттенберг.

24-летний форвард до сих пор входит в шорт-лист МЮ, но приоритеной целью более не является. Все дело в цене на нигерийца, которая превышает 100 млн евро.

В МЮ решили, что не желают платить такие большие деньги и лучше сосредоточиться на поисках более дешевого варианта. И это несмотря на то, что многие эксперты считают, что Осимхен идеально подошел бы "дьяволам".

В этом сезоне Виктор Осимхен провел 19 матчей за Наполи, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.