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Манчестер Юнайтед охладил интерес к Осимхену

Клуб не желает выкладывать огромные деньги.
Сегодня, 12:43
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен больше не является главной трансферной целю летней кампании Манчестер Юнайтед, пишет Флориан Плеттенберг.

24-летний форвард до сих пор входит в шорт-лист МЮ, но приоритеной целью более не является. Все дело в цене на нигерийца, которая превышает 100 млн евро.

В МЮ решили, что не желают платить такие большие деньги и лучше сосредоточиться на поисках более дешевого варианта. И это несмотря на то, что многие эксперты считают, что Осимхен идеально подошел бы "дьяволам".

В этом сезоне Виктор Осимхен провел 19 матчей за Наполи, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

 

 

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