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Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 24.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 08:25
Лацио - Милан / Getty Images
Лацио - Милан / Getty Images

В понедельник, 24 января, в рамках центрального матча 19-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле принимал Милан.

Хозяева поля не оставили никаких шансов миланскому клубу, добыв разгромную победу - 4:0.

В первом тайме в составе Лацио забили Милинкович-Савич и Дзакканьи. После перерыва свои голевые навыки показали Луис Альберто, который реализовал пенальти, и Андерсон.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лацио - Милан в чемпионате Италии:

Лацио - Милан 4:0
Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен.), Андерсон, 75.

Лацио: Проведель - Хюсай, Казале, Романьоли, Марушич (Лаццари, 78) - Милинкович-Савич (Машич, 82), Катальди (Антонио, 87), Луис Альберто - Педро (Ромеро, 78), Андерсон, Дзакканьи.

Милан: Татарушану - Калабрия, Калулу, Томори (Кьяер, 24), Дест - Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 59), Диас (де Кетеларе, 59), Леау (Ребич, 79) - Жиру (Ориги, 59).

Предупреждения: Милинкович-Савич - Беннасер, Кьяер.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио

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Видео

Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

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