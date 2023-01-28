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Лидс согласовал аренду хавбека Ювентуса

Маккенни уже скоро может дебютировать за новый клуб.
Сегодня, 18:20
Уэстон Маккенни / Getty Images
Уэстон Маккенни / Getty Images

Американский полузащитник Уэстон Маккенни проведет остаток сезона в АПЛ, пишет Фабрицио Романо.

Лидс договорился с Ювентусом об аренде их хавбека до конца сезона. Игрок обойдется "павлинам" всего в 1,2 млн евро.

Команда Джесси Марша уже согласовала с Маккенни личный контракт, игрок в скором времени сможет дебютировать за новый клуб.

Важно отметить, что "старая синьора" включила в соглашение пункт о необязательном выкупе американца за 33 млн евро.

Напомним, Уэстон Маккенни провел 15 матч в текущем сезоне Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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