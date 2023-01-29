Челси возобновил переговоры с Бенфикой по Энцо Фернандесу

Лондонский Челси снова ведет переговоры с лиссабонской Бенфикой относительно трансфера Энцо Фернандеса.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail, английский клуб по-прежнему верит, что ему удастся договориться со своими португальскими коллегами, даже несмотря на то, что до закрытия трансферного окна осталось всего несколько дней.

Ранее Челси пытался подписать Фернандеса, но сделка каждый раз утыкалась в нежелание Бенфики отпускать своего игрока менее чем за 106 миллионов фунтов, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

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Сам 22-летний аргентинец отчаянно хотел переехать в Лондон в начале января. Но, в итоге, он вернулся к играм за "орлов" после того, как его отстранили от одного матча.

В то же самое время Бенфика пытается убедить футболиста подписать новый контракт, поскольку клуб ожидает, что Реал и Барселона попытаются купить его будущим летом.