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Челси возобновил переговоры с Бенфикой по Энцо Фернандесу

"Синие" предпринимают очередную попытку подписать лучшего молодого игрока ЧМ-2022 за несколько дней до закрытия трансферного окна.
Вчера, 22:08
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Лондонский Челси снова ведет переговоры с лиссабонской Бенфикой относительно трансфера Энцо Фернандеса.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail, английский клуб по-прежнему верит, что ему удастся договориться со своими португальскими коллегами, даже несмотря на то, что до закрытия трансферного окна осталось всего несколько дней.

Ранее Челси пытался подписать Фернандеса, но сделка каждый раз утыкалась в нежелание Бенфики отпускать своего игрока менее чем за 106 миллионов фунтов, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

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Сам 22-летний аргентинец отчаянно хотел переехать в Лондон в начале января. Но, в итоге, он вернулся к играм за "орлов" после того, как его отстранили от одного матча.

В то же самое время Бенфика пытается убедить футболиста подписать новый контракт, поскольку клуб ожидает, что Реал и Барселона попытаются купить его будущим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бенфика Лиссабон энцо фернандес

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