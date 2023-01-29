Челси усилился французским защитником
Мало Гюсто перебрался в стан "синих".
Лондонский Челси усилил линию защиты футболистом Лиона. Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" подписали Мало Гюсто.
Контракт с игроком подписан до 2030 года. Правый фуллбэк проведет остаток сезона в аренде в стане "ткачей".
Трансфер Гюсто обошелся лондонцам в 30 млн евро. Детали зарплаты футболиста остаются неизвестными.
Chelsea's newest: Malo Gusto! 👋 pic.twitter.com/wIQ3LkNR9p— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 29, 2023
В первой половине сезона 19-летний француз провел 15 матчей. На его счету 1 результативная передача.
Напомним, ранее Челси попытался подписать одноклубника Миколенко.