Челси усилился французским защитником

Мало Гюсто перебрался в стан "синих".

Лондонский Челси усилил линию защиты футболистом Лиона. Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" подписали Мало Гюсто.

Контракт с игроком подписан до 2030 года. Правый фуллбэк проведет остаток сезона в аренде в стане "ткачей".

Трансфер Гюсто обошелся лондонцам в 30 млн евро. Детали зарплаты футболиста остаются неизвестными.

В первой половине сезона 19-летний француз провел 15 матчей. На его счету 1 результативная передача.

Напомним, ранее Челси попытался подписать одноклубника Миколенко.