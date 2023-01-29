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Челси усилился французским защитником

Мало Гюсто перебрался в стан "синих".
Сегодня, 11:21
Мало Гюсто
Мало Гюсто

Лондонский Челси усилил линию защиты футболистом Лиона. Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" подписали Мало Гюсто. 

Контракт с игроком подписан до 2030 года. Правый фуллбэк проведет остаток сезона в аренде в стане "ткачей".

Трансфер Гюсто обошелся лондонцам в 30 млн евро. Детали зарплаты футболиста остаются неизвестными.

В первой половине сезона 19-летний француз провел 15 матчей. На его счету 1 результативная передача.

Напомним, ранее Челси попытался подписать одноклубника Миколенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансфер

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