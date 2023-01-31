iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский центрбек пополнит ряды Борнмута.
Сегодня, 00:46
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Динамо Илья Забарный может перейти в Борнмут. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб АПЛ близок к заключению соглашения с киевлянами. Во вторник, 31 января, Забарный улетит в Лондон для медосмотра и подписания контракта.

Действующий контракт 20-летнего украинца с Динамо рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Напомним, Борнмут после 20 туров АПЛ занимает 18 место, набрав всего 17 баллов.

Ранее сообщалось, что Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Динамо Киев Илья Забарный

Статьи по теме

Динамо Киев: все трансферы Динамо Киев: все трансферы
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Кендзера остаток сезона проведет в ПАОКе Кендзера остаток сезона проведет в ПАОКе
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 30 января
Европа00:46
Забарный близок к переходу в клуб АПЛ
Европа00:30
Полузащитник Фиорентины попал в сферу интересов Барселоны
Европа00:08
ПСЖ близок к подписанию хавбека Челси
Вчера, 23:47
Киберспорт23:47
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
ММА23:29
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:13
Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью
Европа22:50
Необычный подарок: Шакира выпустит новый трек в день рождения Пике
Европа22:31
Лидс объявил об аренде хавбека Ювентуса
Европа22:14
Ювентус намерен обжаловать решение о снятии 15 очков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK