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Арсенал согласовал трансфер Жоржиньо

Итальянец сменит один лондонский клуб на другой.
Сегодня, 12:30
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Футболист сборной Италии Жоржиньо покинет лондонский Челси в ближайшее время.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, итальянец вскоре станет игроком Арсенала.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 31-летнего футболиста за 12 млн фунтов.

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Жоржиньо подпишет контракт с Арсеналом до 2024 года + опция продления еще на сезон.

Отмечается, что ключевым фактором трансфера стал главный тренер Арсенала Микель Артета.

Напомним, действующий контракт Жоржиньо с Челси истекает летом текущего года. Стороны никак не могут согласовать условия нового соглашения.

Ранее сообщалось, что Челси возобновил переговоры с лучшим молодым игроком чемпионата мира-2022.


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