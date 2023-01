Арсенал согласовал трансфер Жоржиньо

Футболист сборной Италии Жоржиньо покинет лондонский Челси в ближайшее время.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, итальянец вскоре станет игроком Арсенала.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 31-летнего футболиста за 12 млн фунтов.

Жоржиньо подпишет контракт с Арсеналом до 2024 года + опция продления еще на сезон.

Отмечается, что ключевым фактором трансфера стал главный тренер Арсенала Микель Артета.

