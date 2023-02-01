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Не единым Забарным: Борнмут представил еще одного новичка

Хамед Траоре пополнил стан "вишен".
Сегодня, 00:02
Хамед Траоре
Хамед Траоре

Английский Бормнут не остановился после приобретения Ильи Забарного и усилился еще одним новичком.

В этот раз "вишни" усилили центр поля. В стан аутсайдера АПЛ перебрался ивуарийский хавбек Хамед Траоре.

Траоре перешел в Борнмут из Сассуоло на правах аренды. Летом англичане должны будут выкупить контракт футболиста за 30 млн евро.

За клуб Серии А ивуариец провел 11 матчей в текущем сезоне, отдав три результативные передачи и не отметившись голами.

Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в сумму, которая равняется 22 млн евро. Родная позиция Траоре атакующий полузащитник, но также он может играть и на левом фланге атаки.

Примечательно, что он является братом Амада Диалло, который принадлежит Манчестер Юнайтед.


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