Не единым Забарным: Борнмут представил еще одного новичка

Английский Бормнут не остановился после приобретения Ильи Забарного и усилился еще одним новичком.

В этот раз "вишни" усилили центр поля. В стан аутсайдера АПЛ перебрался ивуарийский хавбек Хамед Траоре.

Траоре перешел в Борнмут из Сассуоло на правах аренды. Летом англичане должны будут выкупить контракт футболиста за 30 млн евро.

