Не единым Забарным: Борнмут представил еще одного новичка

Английский Бормнут не остановился после приобретения Ильи Забарного и усилился еще одним новичком.

В этот раз "вишни" усилили центр поля. В стан аутсайдера АПЛ перебрался ивуарийский хавбек Хамед Траоре.

Траоре перешел в Борнмут из Сассуоло на правах аренды. Летом англичане должны будут выкупить контракт футболиста за 30 млн евро.

Another one through the door ✔️



Hamed Traorè has joined #afcb from Sassuolo on an initial loan, which will become permanent in the summer ✍️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2023

За клуб Серии А ивуариец провел 11 матчей в текущем сезоне, отдав три результативные передачи и не отметившись голами.

Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в сумму, которая равняется 22 млн евро. Родная позиция Траоре атакующий полузащитник, но также он может играть и на левом фланге атаки.

Примечательно, что он является братом Амада Диалло, который принадлежит Манчестер Юнайтед.