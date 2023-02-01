Барселона согласовала трансфер защитника из MLS, однако опоздала к дедлайну

В последний день трансферного окна Барселона согласовала трансфер защитника Лос-Анджелес Гэлакси Хулиана Араухо.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, каталонский клуб сумел договориться с клубом и игроком, однако не успел к дедлайну.

Ожидалось, что Барселона заплатит за игрока четыре миллиона евро, а мексиканец подпишет контракт до лета 2026 года.

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Сейчас судьба перехода Араухо в испанский клуб зависит от MLS, ведь документы были подписаны через несколько секунд после официального закрытия трансферного окна. Организация должна принять решение о судьбе трансфера.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики провел 40 матчей за Лос-Анджелес Гэлакси, в которых забил один гол и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Спортинг усилился испанским защитником из Барселоны.