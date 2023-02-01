Спортинг усилился испанским защитником

Эктор Бельерин заменил своего соотечественника в стане "львов".

Спортинг успел найти замену для Педро Порро, ушедшего в Тоттенхэм.

Как сообщает пресс-служба "львов", клуб подписал испанца Эктора Бельерина.Правый защитник перебрался в португальский гранд из Барселоны.

27-летний футболист будет выступать за Спортинг до конца этого сезона. Клубу удалось подписать его бесплатно.

За "сине-гранатовых" в первой части сезона Бельерин провел 7 матчей. Результативными действиями не отличался.