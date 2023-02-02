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Майнц - Бавария 0:4 видео голов и лучших моментов матча 01.02.23

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового поединка.
Сегодня, 10:38
Бавария разгромила Майнц / Getty Images
Бавария разгромила Майнц / Getty Images

В среду, 1 февраля, Бавария в матче 1/8 финала Кубка Германии встречалась на выезде с Майнцем.

Подопечные Юлиана Нагельсманна легко завоевали путевку в следующий этап турнира, разгромив соперника со счетом 4:0.

Первому голу Баварии поспособствовал зимний новичок мюнхенцев Жоау Канселу, который ассистировал Эрику Чупо-Мотингу. Еще до перерыва гости по сути сняли все вопросы о победителе, доведя счет до разгромного усилиями Джамала Мусиалы и Лероя Сане. Ближе к концу поединка точку в противостоянии поставил Альфонсо Дэвис.

Вашему вниманию видео всех голов матча Майнц - Бавария в 1/8 финала Кубка Германии:

Майнц - Бавария 0:4

Голы: Чупо-Мотинг, 17, Мусиала, 30, Сане, 44, Дэвис, 83

Майнц: Дамен – Каси, Фернандес, Ханче-Ольсен – Видмер (да Коста, 40), Штах (Ингвартсен, 66), Кор, Баррейру (Ли, 46), Аарон Мартин (Хак, 46) – Баркок – Ажорк (Онисиво, 67)

Бавария: Зоммер – Канселу (Дэвис, 71), Павар, Упамекано (Блинд, 64), де Лигт – Киммих, Мусиала – Сане (Горецка, 71), Мюллер (Гравенберх, 64), Коман – Чупо-Мотинг (Гнабри, 79)

Предупреждения: Видмер 24, Хак 49 – Мюллер 38

Удаление: Хак 86 (второе предупреждение)

Источник: MEGOGO

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