Левандовски начал судебные разбирательства против своего экс-агента

В Польше начался судебный процесс, в котором Роберт Левандовски подал иск против своего бывшего агента Цезари Кухарски, сообщает Fakt.

Нападающий Барселоны обвиняет своего экс-агента в шантаже, Роберт также предоставил суду записи разговоров с Кухарски.

Агент в свою очередь отрицает вину, сообщая, что записи поддельные. И в свою очередь обвиняет Левандовски в том, что тот переводил деньги себе и своей жене со счетов их компании без ведома Кухарски.

Стоит отметить, что разбирательства между этими двумя начались еще несколько лет назад. Но стороны не смогли договориться и были вынуждены обратиться в суд.

Цезари Кухарски был агентом Роберта Левандовски с 2010 по 2018 год. Сейчас интересы поляка представляет Пини Захави.