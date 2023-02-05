Малиновский остался в запасе Марселя на матч против Ниццы

Украинский хавбек во второй раз не был включен в стартовый состав французского клуба.

В воскресенье, 5 февраля, Марсель в рамках 22-го тура чемпионата Франции сыграет дома против Ниццы.

Перед поединком главный тренер хозяев поля Игор Тудор определился со стартовым составом своей команды, оставив в запасе полузащитника Руслана Малиновского.

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Украинский хавбек во второй раз за время своего пребывания во французском клубе начнет матч на скамейке запасных. До этого он появлялся на поле по ходу игры только в своем дебютном поединке за Марсель 11 января против Труа, после чего неизменно попадал в старт.

👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour la réception des Aiglons ce soir à l’@orangevelodrome avec la 1ère titularisation pour notre nouveau numéro 9️⃣ 𝗩𝗶𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮 ! 🔥#OMOGCN pic.twitter.com/UtUrVK3lMw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2023

Всего Малиновский провел за Марсель пять матчей, не отличившись результативными действиями.

Матч французской Лиги 1 Марсель - Ницца начнется в 21:45 по киевскому времени.