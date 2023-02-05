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Малиновский остался в запасе Марселя на матч против Ниццы

Украинский хавбек во второй раз не был включен в стартовый состав французского клуба.
Вчера, 21:35
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

В воскресенье, 5 февраля, Марсель в рамках 22-го тура чемпионата Франции сыграет дома против Ниццы.

Перед поединком главный тренер хозяев поля Игор Тудор определился со стартовым составом своей команды, оставив в запасе полузащитника Руслана Малиновского.

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Украинский хавбек во второй раз за время своего пребывания во французском клубе начнет матч на скамейке запасных. До этого он появлялся на поле по ходу игры только в своем дебютном поединке за Марсель 11 января против Труа, после чего неизменно попадал в старт.

Всего Малиновский провел за Марсель пять матчей, не отличившись результативными действиями.

Матч французской Лиги 1 Марсель - Ницца начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ницца Лига 1 чемпионат франции Руслан Малиновский

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