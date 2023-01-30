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Малиновский извинился в соцсетях за объятия с российским футболистом

Украинец решил объясниться перед фанатами и соотечественниками.
Сегодня, 17:20
Руслан Малиновский / Twitter
Руслан Малиновский / Twitter

Хавбек Марселя Руслан Малиновский прокомментировал эпизод с объятиями российского полузащитника Монако Александра Головина после матча в рамках чемпионата Франции (1:1).

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако. Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

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В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", - написал Малиновский в инстаграме.

В текущем сезоне на счету 29-летнего украинца 3 матча в рамках Лиги 1, в которых игрок не отметился результативными действиями.

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