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Кассано: Моуринью никогда не был великим тренером

Итальянец подверг сомнениям достижения "Особенного".
Вчера, 22:15
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Экс-нападающий Сампдории Антонио Кассано раскритиковал главного тренера Ромы Жозе Моуринью.

"Моуринью никогда не был великим тренером – он просто умел заигрывать со СМИ и прекрасно коммуницировать. Он умеет общаться с сильными игроками, но не с теми, кто не так хорош. Ладить с лучшими слишком легко.

В Роме происходит одна катастрофа за другой. Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича и Руя Патрисиу, это были его решения. На днях меня чуть не стошнило от такой игры. Он не знает, как надо собирать команду. Кремонезе нужно было обыгрывать даже вторым составом.

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Моуринью виновен в провале Карсдорпа – он отправил его в глубокий запас и оскорблял перед всеми. Что касается Дзаньоло, то он продолжает говорить об этом, а не о том, почему его Рома играет так дерьмово. Вот уже полтора года Рома не играет в настоящий футбол", – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Напомним, Рома вылетела из Кубка Италии, уступив в 1/4 финала турнира Кремонезе (1:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Антонио Кассано Жозе Моуринью

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