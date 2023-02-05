Кассано: Моуринью никогда не был великим тренером

Экс-нападающий Сампдории Антонио Кассано раскритиковал главного тренера Ромы Жозе Моуринью.

"Моуринью никогда не был великим тренером – он просто умел заигрывать со СМИ и прекрасно коммуницировать. Он умеет общаться с сильными игроками, но не с теми, кто не так хорош. Ладить с лучшими слишком легко.

В Роме происходит одна катастрофа за другой. Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича и Руя Патрисиу, это были его решения. На днях меня чуть не стошнило от такой игры. Он не знает, как надо собирать команду. Кремонезе нужно было обыгрывать даже вторым составом.

Читайте также: Моуринью: Рома не может позволить себе купить Мудрика за 100 миллионов

Моуринью виновен в провале Карсдорпа – он отправил его в глубокий запас и оскорблял перед всеми. Что касается Дзаньоло, то он продолжает говорить об этом, а не о том, почему его Рома играет так дерьмово. Вот уже полтора года Рома не играет в настоящий футбол", – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Напомним, Рома вылетела из Кубка Италии, уступив в 1/4 финала турнира Кремонезе (1:2).