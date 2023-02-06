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Гол Малиновского не помог Марселю избежать поражения от Ниццы

Клуб украинского хавбека уступил на своем поле впервые с осени прошлого года.
Сегодня, 00:05
Марсель - Ницца / Twitter
Марсель - Ницца / Twitter

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 22-го тура Лиги 1 Марсель принимал Ниццу. Матч завершился победой гостей со счетом 1:3.

Украинский хавбек провансальского клуба Руслан Малиновский стал автором не только единственного гола своей команды, но и первым в новом коллективе. Футболист отличился на 60-й минуте.

После 22-х туров Марсель занимает второе место с 46-ю баллами, а Ницца идет на 8-й строчке, набрав 34 очка.

Статистика матча Марсель - Ницца 22-го тура чемпионата Франции

Марсель – Ницца 1:3

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85

Марсель: Лопес - Мбемба (Колошинац, 70), Жиго, Балерди - Клос, Ронжье (Верета, 70), Гендузи (Унаи, 82), Тавареш - Ундер, Пае (Санчес, 46) - Витинья (Малиновский, 46)

Ницца: Шмейхель — Лотомба, Тодибо, Данте, Бар — Ремзи (Будовы, 66), Ндаишимие (Росарио, 73), Тюрам-Ульен — Лаборд (Менди, 82), Моффи (Баркли, 73), Диоп (Браими, 66)

Предупреждение: Ндаишимие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига 1

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