В воскресенье, 5 февраля, Марсель в рамках 22-го тура чемпионата Франции встречался дома с Ниццей.

Подопечные Игора Тудора потерпели поражение со счетом 1:3, а единственный гол в составе хозяев поля на свой счет записал украинский полузащитник Руслан Малиновский, отличившись тем самым дебютным забитым мячом в составе своей новой команды.

Гости сумели дважды огорчить Марсель в конце первого тайма усилиями Софьяна Диопа и Гаэтана Лаборда. Малиновский вышел на замену после перерыва и на 60-й минуте встречи сократил отставание в счете, замкнув прострел от Алексиса Санчеса. Тем не менее под конец поединка Билаль Браими вернул Ницце преимущество в два мяча.

Вашему вниманию видео всех голов матча Марсель - Ницца в 22 туре Лиги 1:

Марсель - Ницца 1:3

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85

Марсель: Лопес - Мбемба (Колошинац, 70), Жиго, Балерди - Клос, Ронжье (Верету, 70), Гендузи (Унаи, 82), Тавареш - Ундер, Пае (Санчес, 46) - Витинья (Малиновский, 46)

Ницца: Шмейхель — Лотомба, Тодибо, Данте, Бар — Ремзи (Будовы, 66), Ндаишимие (Росарио, 73), Тюрам-Ульен — Лаборд (Менди, 82), Моффи (Баркли, 73), Диоп (Браими, 66)

Предупреждение: Ндаишимие, 59.

Источник: MEGOGO