Подготовка к Ренну проходит успешно: Шахтер разгромил Сараево на сборах
В рамках контрольного матча на зимних сборах Шахтер встретился с Сараево.
Еще в первом тайме "горняки" добились комфортного преимущества над соперником.
На 29 минуте Тарас Степаненко открыл счет в матче ударом издали. Спустя 4 минуты Траоре воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество.
Еще до перерыва счет на табло стал разгромным. Георгий Судаков ударом из острого угла "прошил" вратаря Сараево.
После перерыва Лассина Траоре оформил дубль. Бондаренко вывел буркинийца один-на-один с голкипером и тот установил финальный счет.
Отметим, что это первая победа Шахтера на сборах. До этого они три раза сыграли вничью, и один раз проиграли.
Шахтер - Сараево 4:0
Голы: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37
Шахтер: Трубин - Михайличенко (Топалов, 65), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Козик, 71) - Степаненко, Бондаренко - Судаков (Джурасек, 69), Крыськив, Зубков - Траоре (Сикан, 77).
Сараево: Сахинович - Врсаевич, Сербечич, Мартинович, - Аврамовски, Балта, Салчин, Варешанович - Жилькич, Ренан, Кьеремех.