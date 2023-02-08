Подготовка к Ренну проходит успешно: Шахтер разгромил Сараево на сборах

"Горняки" не оставили ни единого шанса боснийскому клубу.

В рамках контрольного матча на зимних сборах Шахтер встретился с Сараево.

Еще в первом тайме "горняки" добились комфортного преимущества над соперником.

На 29 минуте Тарас Степаненко открыл счет в матче ударом издали. Спустя 4 минуты Траоре воспользовался ошибкой соперника и удвоил преимущество.

Еще до перерыва счет на табло стал разгромным. Георгий Судаков ударом из острого угла "прошил" вратаря Сараево.

После перерыва Лассина Траоре оформил дубль. Бондаренко вывел буркинийца один-на-один с голкипером и тот установил финальный счет.

Отметим, что это первая победа Шахтера на сборах. До этого они три раза сыграли вничью, и один раз проиграли.

Шахтер - Сараево 4:0

Голы: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37

Шахтер: Трубин - Михайличенко (Топалов, 65), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Козик, 71) - Степаненко, Бондаренко - Судаков (Джурасек, 69), Крыськив, Зубков - Траоре (Сикан, 77).

Сараево: Сахинович - Врсаевич, Сербечич, Мартинович, - Аврамовски, Балта, Салчин, Варешанович - Жилькич, Ренан, Кьеремех.