Стали известны финалисты на премию тренера года от ФИФА

На награду продолжают претендовать три наставника.

Пресс-служба ФИФА объявила финалистов в номинации тренер года. В списке номинантов осталось три специалиста.

В финал прошли коуч Манчестер Сити, Пеп Гвардиола наставник Реала Карло Анчелотти и тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

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Победитель определяется на основе успехов в минувшем году. Анчелотти завоевал ЛЧ и Ла Лигу, Гвардиола победил в АПЛ, а Скалони привел "альбиселесте" к победе на ЧМ в Катаре.

Обладатель награды станет известен на церемонии, которая пройдет 27 февраля.