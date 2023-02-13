Челси может летом выкупить Фелиша
Боули впечатлен игроком.
Челси планирует летом оформить полноценный трансфер Жоао Фелиша, сообщает Relevo.
Молодой португалец настолько впечатлил владельца клуба Тодда Боули, что тот лично настивает на выкупе игрока.
Кроме того в планах владельца построить молодую команду, и Фелиш прекрасно подходит для этой цели, ему всего 23 года.
Атлетико оценивает своего форварда в 140 млн евро, при этом в Лондоне считают, что 100 млн будет справедливой ценой.
Однако стоит учитывать, что у Боули прекрасные отношения с агентом игрока Жорже Мендешем, а потому Челси может заплатить за игрока и больше.
Напомним, за Челси Жоао Фелиш провел два матча, в которых отличился одним забитым голом.