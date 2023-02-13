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Челси может летом выкупить Фелиша

Боули впечатлен игроком.
Вчера, 22:58
Жоао Фелиш / Getty Images
Жоао Фелиш / Getty Images

Челси планирует летом оформить полноценный трансфер Жоао Фелиша, сообщает Relevo.

Молодой португалец настолько впечатлил владельца клуба Тодда Боули, что тот лично настивает на выкупе игрока. 

Кроме того в планах владельца построить молодую команду, и Фелиш прекрасно подходит для этой цели, ему всего 23 года.

Атлетико оценивает своего форварда в 140 млн евро, при этом в Лондоне считают, что 100 млн будет справедливой ценой.

Однако стоит учитывать, что у Боули прекрасные отношения с агентом игрока Жорже Мендешем, а потому Челси может заплатить за игрока и больше.

Напомним, за Челси Жоао Фелиш провел два матча, в которых отличился одним забитым голом.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Жоао Фелиш

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