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Пиротехника и яркий свитшот: Гризманн феерично отпраздновал победу Канзас-Сити в Супербоуле-2023

Француз внимательно следил за главным поединком в Национальной футбольной лиге.
Сегодня, 09:30
Антуан Гризманн / instagram.com/antogriezmann
Антуан Гризманн / instagram.com/antogriezmann

В ночь с 12 на 13 февраля в Глендейле, штат Аризона на арене Стейт Фарм Стэдиум состоялся Финал сезона в Национальной футбольной лиге Супербоул-2023, ставший 57-м в истории.

В решающем поединке за звание чемпиона встречались Филадельфия Иглз и Канзас-Сити Чифс, где победу одержали "красно-белые".

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Футболист сборной Франции и мадридского Атлетико Антуан Гризманн ярко отпраздновал победу Канзас-Сити в Супербоуле.

В Instagram Гризманн опубликовал видео, на котором он празднует победу своих любимчиков. Он одет в клубном свитере с номером 7, а на заднем плане видны залпы фейерверка.

Ранее сообщалось, что Мбаппе поздравил ЛеБрона Джеймса с установленным рекордом в НБА.


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