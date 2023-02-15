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Рамос - о поражении Баварии: ПСЖ может и обязан изменить ситуацию

Испанец прокомментировал итоги матча в рамках Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:48
Серхио Рамос
Серхио Рамос

В первом 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле уступил Баварии с минимальным счетом 1:0.

Защитник парижан Серхио Рамос поделился мыслями об итогах поединка. По словам испанца, команде по силам изменить ситуацию.

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"Мы начали игру с того, что решили ждать соперников на своей половине поля, а после перерыва у нас было уже немного больше свободного места. Считаю, что результат встречи плохой для нас, поскольку мы играли дома и не воспользовались поддержкой родной публики.

Нам не хватило качества в работе с мячом, чему мы еще должны научиться, но ни в коем случае не имеем права примириться с этим. Теперь нас ожидает захватывающий ответный матч, в котором мы должны отдать все ради победы.

ПСЖ хочет выиграть, но в футболе всегда существует вероятность того, что неважно, как ты сыграешь, тогда как главное - результат. Мы должны сохранять голову холодной.

Те из игроков ПСЖ, кто имеет больше опыта, должны подавать пример другим. У нас есть возможность изменить ситуацию, и мы должны это сделать", - заявил испанский исполнитель.

Второй матч между ПСЖ и Баварии состоится 8 марта в 22:00 по Киеву на Альянц Арене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ ЛЧ Бавария Мюнхен

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