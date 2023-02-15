Нагельсманн: Последние минуты были тяжелыми, ПСЖ проснулся после выхода Мбаппе

В рамках 1/8 финала ЛЧ мюнхенская Бавария встретилась с ПСЖ.

Наставник "красных" Юлиан Нагельсманн высказался о поединке, где его подопечные добыли минимальную победу.

По словам специалиста, парижане смогли навязать борьбу лишь в последние 15 минут.

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"Конечно, последние 15 минут не были легкими. Можете увидеть, что происходит, когда Мбаппе выходит на поле.

Павар хорошо сыграл, жаль, что он получил вторую желтую. Де Лигт и Упамекано также провели великолепный матч, Коман возвращался назад и помогал всем в защите.

Замена Канселу? Мы знали, что Дэвис будет превосходить соперников на фланге. Жоау же на самом деле не оказывался в глубоких позициях, мы на это отреагировали. Альфонсо немного быстрее, а "ПСЖ" выпустил еще больше быстрых атакующих игроков.

ПСЖ проснулся с появлением Мбаппе, у них сильнее команда, когда он играет. Однако у нас есть идеи, как остановить его во втором матче", - прокомментировал Нагельсманн.

Ответный поединок пройдет 8 марта в 22:00 по киеву на Альянц Арене в Мюнхене.