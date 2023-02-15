Коман имеет самый высокий процент побед в своих первых 50 матчах Лиги чемпионов

Мюнхенская Бавария с минимальным счетом обыграла ПСЖ (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это стало возможным благодаря голу Кингсли Комана на старте второго тайма. 26-летний француз успешно замкнул подачу Альфонсо Дэвиса, что стало единственным взятием ворот.

Встреча с ПСЖ стала для Комана 50-й в рамках Лиги чемпионов и она завершилась 39-й победой в его карьере. Это лучший результат среди всех футболистов в их первых 50 матчах в истории турнира, сообщает Opta.

Стоит отметить, что данный поединок отметился еще одним рекордом соревнования - один из игроков ПСЖ стал самым молодым представителем стартового состава плей-офф турнира.