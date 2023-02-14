Тинейджер из ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов

Когда Варрен Заир-Эмри только появился на свет, Серхио Рамос уже играл в плей-офф главного еврокубка Старого Света.

ПСЖ и мюнхенская Бавария создали отличное противостояние на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за травмы Килиана Мбаппе, который начал встречу со скамейки запасных, Кристоф Галтье был вынужден использовать запасную расстановочную схему.

Благодаря этому на поле с первых минут появился Варрен Заир-Эмри, который тем самым установил новый рекорд.

Как сообщает Opta, Заир-Эмри стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Француз сделал это в возрасте 16 лет и 343 дней.

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Стоит также отметить, что он вышел в старте с Серхио Рамосом, который в день, когда родился Заир-Эмри (8 марта 2006 года), уже играл в Лиге чемпионов. Тогда Рамос в составе мадридского Реала играл против лондонского Арсенала в рамках 1/8 финала.