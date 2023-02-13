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ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Европейские гранды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:35
ПСЖ - Бавария / Getty Images
ПСЖ - Бавария / Getty Images

Во вторник, 14 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала соревнования сыграют чемпионы своих стран - ПСЖ и Бавария.

Парижский и мюнхенский клубы известны своей манерой игры, а топовый уровень футбола обеспечен, что привлекает внимание болельщиков.

Матч состоится на стадионе Стад де Франс (Париж). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. 

Смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария

Онлайн-трансляция будет доступна 14 февраля, 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 14 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Парижский клуб вышел в плей-офф со второго места, набрав 14 очков. По итогу групповой стадии им удалось обойти Ювентус и Маккаби Хайфу, но Бенфика заняла первую строчку.

Бавария пробилась в следующий раунд Лиги чемпионов с первого места, набрав максимальное количество очков - 18. Они успешно завершили групповой этап, добыв победы над Барселоной, Интером и Викторией Плезнь.

В своей истории ПСЖ и Бавария встречались 12 раз. Команды имеют по шесть побед, что говорит о том, что никогда не играли вничью. Последнее противостояние грандов прошло в 2021 году в рамках Лиги чемпионов. Тогда в 1/4 финала ПСЖ выбил Баварию по сумме двух встреч (3:3) за счет выездных голов (тогда выездные голы еще считались - прим.).

Отметим, что на ISPORT.ua доступен прогноз на поединок Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ

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