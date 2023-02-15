Ибрагимович вместе с сыном сыграл за Милан U18

Отец и сын воссоединились на футбольном поле во время тренировочного поединка "красно-черных".

Милан с минимальным счетом обыграл Тоттенхэм в рамках первого матча противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. "Россонери" одержали победу благодаря голу Браима Диаса.

В заявку на игру не попал Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после операции на колене.

Всех, кто не играл против Тоттенхэма, Стефано Пиоли отправил на тренировочный матч Милана U18 для поддержания формы. Туда отправился и Златан, где швед встретился со своим 16-летним сыном Максимилианом. Вместе отец и сын сыграли за одну команду "красно-черных", передает The Sun.

Ранее на фоне плохих результатов команды Златан Ибрагимович выступил с поддержкой в адрес Стефано Пиоли, который рискует потерять свою должность.