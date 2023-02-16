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Дебют Хайнера и Пеглоу: Днепр-1 определился с составом на матч против АЕКа

Новички "спортклубовцев" получат шанс с первых минут.
Сегодня, 21:03
СК Днепр-1
СК Днепр-1

В рамках 1/16 финала Лиги конференций СК Днепр-1 встретится с АЕКом из Ларнаки.

Наставник "спортклубовцев" Александр Кучер определился с составом на поединок.

Среди прочего стоит выделить то, что в старт попало сразу два бразильских новичка команды, а именно Хайнер и Жоао Пеглоу.

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Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Пеглов, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Адамюк, Горбунов, Доминго, Когут, Назаренко, Танчик

Напомним, матч АЕК - СК Днепр-1 начнется в 22:00 по Киеву

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 лига конференций аек ларнака

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