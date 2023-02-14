АЕК Ларнака - Днепр-1: онлайн-трансляция стыкового матча Лиги Конференций

Днепровский клуб продолжит свое выступление в плей-офф Лиги Конференций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 16 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига Конференций. На первой стадии плей-офф соревнования состояться стыковые игры, победители которых пройдут в 1/8 финала. В рамках игры на выбывания сыграет украинский Днепр-1 и кипрский АЕК Ларнака.

Команды уже встречались на стадии плей-офф, но это было в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК Ларнака не оставила шансов украинскому коллективу, добыв победу по сумме двух встреч. Сейчас же клубам предстоит побороться за выход в 1/8 финала Лиги Конференций, что повышает важность противостояния.

Еврокубковый поединок пройдет в Кипре на именной арене – ΑΕΚ Arena. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака - Днепр-1

Онлайн-трансляция будет доступна 16 февраля, 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция.

АЕК Ларнака на стадии группового этапа Лиги Европы встречался с Фенербахче, Ренном и киевским Динамо. По итогу шести туров им удалось набрать пять очков, что хватило для того, чтобы опередить киевлян и попасть в плей-офф Лиги Конференций.

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Днепровский клуб после поражения в отборе Лиги Европы сразу попал в группу третьего по значимости еврокубка. На стадии группового этапа Днепр-1 обошел Аполлон, Вадуц, пропустив вперед лишь АЗ.

В своей истории АЕК Ларнака и Днепр-1 встречались в квалификации Лиги Европы в прошлом году. Кипрский клуб не оставил шансов украинской команде, добыв две победы - 2:1 и 3:0.