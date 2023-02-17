Стало известно, сколько пропустит Педри из-за травмы - он не сыграет с Реалом и Манчестер Юнайтед

Педри в матче с Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Барселона на своем поле принимала Манчестер Юнайтед. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 2:2.

Во время встречи полузащитник каталонцев Педри получил травму, из-за которой его поменяли по ходу матча.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio, испанец выбыл на три-четыре недели.

Таким образом, Педри пропустит ответный матч Лиги Европы с Манчестер Юнайтед и первую встречу с Реалом в Кубке Испании 2 марта.

На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед.