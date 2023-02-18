АПЛ: Эвертон с Миколенко обыграл Лидс, Сити потерял очки с Ноттингемом

В субботу, 18 февраля, продолжилась программа 24-го тура Английской Премьер-лиги еще пятью поединками.

Эвертон Виталия Миколенко принимал на Гуддисон Парк соседей по таблице Лидс. "Ириски" прибавили после увольнения Лэмпарда, хоть и проиграли в последнем туре Ливерпулю. И сейчас смогли удержать принципиальную победу и подняться над зоной вылета благодаря голу Шеймуса Коулмена.

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Эвертон - Лидс 1:0

Гол: Коулмен, 64

Эвертон – Пикфорд - Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко - Гуйе, Дукуре, Онана (Дэвис, 74) - Ивоби, Мопе (Симмс, 81), Макнил

Лидс – Мелье - Эйлинг, Вебер (Кристенсен, 46), Кох, Фирпо - Адамс, Харрисон (Гринвуд, 86), Маккенни (Рюттер, 78) - Бэмфорд, Саммервилл (Ааронсон, 61), Ньонто

Предупреждения: Дукуре, Макнил, - Адамс, Маккенни, Ньонто

В Ноттингеме местный клуб принимал Манчестер Сити. Подопечные Гвардиолы открыли счет, но удержать победу не смогли. Практически в самой концовке матча "лесники" смогли отыграть один мяч, отличился Крис Вуд, и вырвать у команды Гвардиолы один балл.

Источник: Getty Images

Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1

Голы: Вуд, 84 – Сильва, 41

Ноттингем Форест – Навас - Орье (Вуд, 79), Фелипе, Уоррелл, Лоди (Тоффоло, 79) - Колбэк (Уильямс, 58), Шелви (Мангаля, 72), Фройлер, Гиббс-Уайт, Данило (Айю, 58) - Джонсон

Манчестер Сити – Эдерсон - Уокер, Лапорт, Рубен Диаш - Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Аке, 89) - Холанд

Предупреждения: Уоррелл – Гвардиола

Брайтон и Фулхэм выдали довольно серый матч, в котором зрители дождались гол лишь в самой концовке поединка. Несмотря на давление со стороны хозяев, обратить моменты в гол им не удалось. Отличиться сумели гости, победный гол на счету экс-горняка Манора Соломон.

Источник: Getty Images

Брайтон - Фулхэм 0:1

Гол: Соломон, 88

Брайтон – Санчес - Велтман, Данк, Уэбстер (Буонанотте, 73), Эступиньян (Лэмпти, 62) - Гросс, Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Митома - Фергюсон (Ундав, 73)

Фулхэм – Лено - Тете, Рим, Диоп, Робинсон - Рид, Уилсон (Винисиус, 62), Перейра (Соломон, 82), Пальинья, Виллиан - Декордова-Рид

Предупреждения: Диоп, Винисиус, Робинсон, Пальинья, Виллиан.

Не получилось яркого матча и между Брентфордом и Кристал Пэласом. В довольно равном матче команды не смогли использовать свои моменты, порадовав фанатов всего двумя забитыми голами. На 69-й минуте Эберечи Эзе забил гол, а на 90+6 Витали Янельт спас свою команду от поражения.

Источник: Getty Images

Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Эзе, 69 – Янельт, 90+6

Брентфорд – Райя - Хики (Льюис-Поттер, 76), Ми, Пиннок, Генри (Янельт, 76) - Нергор (Баптист, 84), Йенсен, Дасилва (Дамсгор, 63) - Тоуни, Висса (Шаде, 63), Мбемо

Кристал Пэлас – Гуаита - Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 82) - Олисе (Ахамада, 80), Шлупп, Локонга (Эзе, 63), Дукуре, Айю - Матета (Эдуар, 80)

Предупреждения: Ми, Нергор – Андерсен, Айю

Вулверхэмптон с Борнмутом также не смогли устроить шоу. "Волки" атаковали чаще и намного опасней, но Борнмуту хватило одной позиционной атаки, чтобы увезти домой три очка. Гол на свой счет записал Маркус Тавернье.

Источник: Getty Images

Вулверхэмптон - Борнмут 0:1

Гол: Тавернье, 49

Вулверхэмптон – Жозе Са - Семеду, Доусон, Килмен, Буэно (Аит-Нури, 62) - Моутинью (Гомес, 70), Сарабия, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Поденсе, 61), Траоре (Хименес, 77) - Матеус Кунья (Диего Коста, 70).

Борнмут – Нето - Смит, Стивенс, Сенеси, Земура (Винья, 85) - Лерма (Ротуэлл, 46), Биллинг, Тавернье (Энтони, 57), Траоре (Мифем, 81) - Соланке, Уаттара (Семеньо, 58).

Предупреждения: Смит, Аит-Нури, Гомес, Сарабия – Биллинг, Сенеси