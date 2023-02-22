Гуцуляк - об игре с АЕКом: Не думаю, что мы уступаем по игровым качествам

Хавбек СК Днепра-1 высказался о предстоящем матче с киприотами.

В рамках ответного матча 1/16 Лиги конференций СК Днепр-1 встретится с АЕКом из Ларнаки.

Полузащитник "спортклубовцев" Алексей Гуцуляк высказался о поединке.

По его словам, победу добудет более мотивированная команда.

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"Самым главным будет настрой команды. На мой взгляд, как настроимся, такой и будет результат.

Я не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Поэтому думаю, что все будет зависеть от нашего настроя", - заявил украинец.

Напомним, матч состоится завтра, 23 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по Киеву.