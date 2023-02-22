Кучер: Мы осознаем, что результат ответной игры с АЕКом важен для Украины

В рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги конференций СК Днепр-1 встретится с АЕКом из Ларнаки.

Поединок пройдет 23 февраля в преддверии первой годовщины полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Наставник "спортклубовцев" Алексндр Кучер заявил, что понимает насколько важно добыть победу в такую символическую дату.

"Главное - это, пожалуй, наше желание. Конечно, что это желание должно превращаться в наши забить мячи. Если мы не будем забивать, то нам нечего дальше делать. Да, конечно, ребята должны выйти и быть агрессивными, настроенными, играть большим желанием и от этого получать удовольствие. И чтобы от этого болельщики тоже получали радость. Конечно, изменения в составе будут, но уже на это посмотрим завтра. Утром проснемся и там будем понимать.

Осознает ли команда насколько важен результат матча для Украины в годовщину войны? Мы это осознаем, и ребята это тоже понимают. Будем их готовить, и думаю, что они с полной ответственностью подойдут к этому матчу, потому что для нашей Родины это очень важный матч. Будем биться до последнего", - цитирует слова Кучера пресс-служба Днепра-1.

Начало матча СК Днепр-1 - АЕК Ларнака запланировано на 19:45 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.