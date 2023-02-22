Днепр-1 - АЕК Ларнака: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Конференций

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Днепр-1 - АЕК Ларнака в Лиге Конференций.

В четверг, 23 февраля, продолжается еврокубковый турнир - Лига Конференций. В рамках стыкового раунда сыграют Днепр-1 (Украина) и АЕК Ларнака (Кипр).

В первой матче плей-офф минимальную победу одержал киприотский клуб, который вырвал победу под конец встречи. Сейчас же решится судьба, кто пройдет в следующий раунд, а кто вылетит.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - АЕК Ларнака

Трансляция 1/16 финала Лиги Конференций между Днепр1 - АЕК Ларнака будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 19:45 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO. Также на ISPORT.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

В своей истории команды встречались в прошлом году в квалификации Лиги Европы. АЕК Ларнака по итогам двух встреч добыла победу, что позволило ей пробиться дальше в сетке отбора Лиги Европы. Днепр-1 оказался в Лиге Конференций.

В рамках группового этапа киприоты заняли третье место, которое позволило им сыграть в плей-офф Лиги конференций. Днепр-1 же стал вторым в группе третьего по значимости турнира.

Первый поединок команд в плей-офф Лиги конференций завершился минимальной победой АЕК. Днепр-1 же не сумел поразить ворота соперника.

Отметим, на ISPORT.ua доступен прогноз матча Днепр-1 - АЕК Ларнака.