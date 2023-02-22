Цыганков: Каждый украинец очень нуждается в помощи

Вингер Жироны Виктор Цыганков даль интервью пресс-службе клуба.

Футболист сборной Украины высказался о важности помощи для своих сограждан.

Да, конечно. Мне очень помогли, что я имею возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране и украинцам чем смогу.

Очень приятно, что Жирона заботится об Украине и украинцах, потому что Украина и все люди, которые там проживают, очень нуждаются в помощи. Даже животные, которые остаются без дома. Очень важно, чтобы им оказывали помощь, потому что действительно очень трудные времена для всей страны. Очень приятно, что люди заботятся о нас.

Игрок поблагодарил клуб за то, что он также направляет свои усилия, чтобы помочь украинцам.

Будем надеяться, что Жирона будет помогать и в дальнейшем. Большое спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для всех украинцев и всей нашей страны, - сказал украинец.

Напомним, ранее Цыганков попал в команду недели FIFA 23