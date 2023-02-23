Наставник Интера - о победе над Порту: Мы заслуживали забить раньше

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Интер победил Порту.

Наставник "нероадзурри" Симоне Индзаги прокомментировал результат игры.

По словам итальянца, это был непростой матч, в котором его команда сыграла хорошо и заслуживала повести раньше.

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"Мы провели очень хороший матч с физически подготовленным и техничным соперником. В первом тайме у нас было несколько отличных моментов. После перерыва мы плохо вошли в игру, Шкриняр и Онана нас выручили. Затем были удаления и наш гол.

Такие матчи непростые, и все сыграли хорошо, включая тех, кто вышел на замену.

В первом тайме нам следовало быстрее работать с мячом, быстрее разыгрывать заготовленные комбинации. Соперник яростно атаковал, и нам, думаю, следовало увеличить темп. Но, как мне кажется, мы заслуживали вести в счете уже до перерыва", - сказал Индзаги

Ответный поединок состоится на Эштадиу ду Драгау 14 марта.