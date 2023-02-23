Коваленко получил нового главного тренера в Специи
Итальянский специалист Леонардо Семпличи был назначен на пост главного тренера Специи, за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.
Новый алленаторе сменил во главе команды недавно отправленного в отставку Луку Готти.
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Как сообщает официальный сайт "орлят", соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом контракт будет автоматически продлен до июня 2025 года, если клубу удастся сохранить прописку в высшем дивизионе.
Benvenuto Mister Semplici! 🦅 pic.twitter.com/fC68tnJcJ7— Spezia Calcio (@acspezia) February 23, 2023
На данный момент Специя после 23 сыгранных матчей находится всего в двух очках от зоны вылета, занимая с 19 баллами 17-е место в турнирной таблице Серии А.
Отметим, что украинец Виктор Коваленко недавно вернулся после травмы. В текущем сезоне украинский хавбек провел в составе Специи в чемпионате и Кубке Италии 11 матчей.