Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком
Каталонцы в числе претендентов на Эвана Ндику.
Каталонская Барселона может усилить линию защиты этим летом.
Как сообщает итальянец Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" в числе претендентов на центрбэка Эвана Ндику.
Ндика по завершению сезона покинет Айнтрахт Франкфурт на правах свободного агента.
Романо отмечает, что коллектив Хави не единственный клуб, который заинтересован в 23-летнем французе, но именно он фаворит в борьбе за игрока.
Напомним, ранее сообщалось, что в Барселону может вернуться Лионель Месси