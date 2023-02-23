Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком

Каталонцы в числе претендентов на Эвана Ндику.

Каталонская Барселона может усилить линию защиты этим летом.

Как сообщает итальянец Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" в числе претендентов на центрбэка Эвана Ндику.

Ндика по завершению сезона покинет Айнтрахт Франкфурт на правах свободного агента.

Романо отмечает, что коллектив Хави не единственный клуб, который заинтересован в 23-летнем французе, но именно он фаворит в борьбе за игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барселону может вернуться Лионель Месси