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Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком

Каталонцы в числе претендентов на Эвана Ндику.
Сегодня, 16:16
Эван Ндика / Getty Images
Эван Ндика / Getty Images

Каталонская Барселона может усилить линию защиты этим летом.

Как сообщает итальянец Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" в числе претендентов на центрбэка Эвана Ндику.

Ндика по завершению сезона покинет Айнтрахт Франкфурт на правах свободного агента.

Романо отмечает, что коллектив Хави не единственный клуб, который заинтересован в 23-летнем французе, но именно он фаворит в борьбе за игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барселону может вернуться Лионель Месси


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