"У Мбаппе и Бензема был прекрасный год": Месси - о призе The Best

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси получил приз лучшему игроку года от ФИФА.

Аргентинский футболист выступил с речью, в которой отметил конкуренцию со стороны Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

"Быть на этом мероприятии и получить награду – честь для меня. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас.

Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре".

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Месси также отметил то, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре.

"Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

Мне хочется поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.