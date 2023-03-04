Цыганков - один из лучших игроков Жироны в матче против Хетафе по версии Whoscored

В рамках 24-го тура Ла Лиги Жирона проиграла Хетафе со счеом 3:2.

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков записал ассист на свой счет.

Статистический портал Whoscored отметил перформанс украинца высокой оценкой. Футболист получил 7.0 балла за эту встречу.

Больше Цыганкова в составе Жироны получили только Давид Лопес (7.1) и Валентин Кастельянос.

Cтоит отметить, что вингер отметился уже третьим ассистом в футболке каталонцев.