Цыганков - один из лучших игроков Жироны в матче против Хетафе по версии Whoscored
Игру Виктора высоко оценил статистический портал.
В рамках 24-го тура Ла Лиги Жирона проиграла Хетафе со счеом 3:2.
Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков записал ассист на свой счет.
Статистический портал Whoscored отметил перформанс украинца высокой оценкой. Футболист получил 7.0 балла за эту встречу.
Больше Цыганкова в составе Жироны получили только Давид Лопес (7.1) и Валентин Кастельянос.
Cтоит отметить, что вингер отметился уже третьим ассистом в футболке каталонцев.