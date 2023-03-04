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Усик: Меня мотивирует то, что я должен помогать своему народу

Украинец высказался о войне на територии нашей страны.
Вчера, 23:24
Александр Усик / Instagram
Александр Усик / Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO,WBA, IBO и IBF Александр Усик поделился тем, что его мотивирует.

По словам Усика, он чувствует обязанность помогать своему народу и говорить о войне.

Меня мотивирует идея, что должен помочь своей нации, своему народу. Если у меня есть способности, если у меня есть силы для этого, если смогу это сделать.

Бог дал мне этот шанс быть на телевидении, быть, слава Богу, известным в мире спорта.

Это моя возможность поделиться с людьми тем, что происходит. Многие люди в мире думают, что здесь происходит какая-то игра, а мы просто все придумываем", - сказал Усик.

Напомним, ранее Усик выразил восхищение украинскими воинами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик

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