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Эвертон - Ноттингем: обзор и результат матча Чемпионата Англии 05.03.2023

"Ириски" разделили очки со своими конкурентами.
Сегодня, 18:20
Эвертон - Ноттингем / Getty Images
Эвертон - Ноттингем / Getty Images

В рамках 26 тура АПЛ Эвертон встретился с Ноттингемом Форест .

Команды не заставили скучать болельщиков,забив три гола в первые 30 минут игры. Сперва Демарай Грей реализовал пенальти, немногим позже "лесники" сравняли благодаря голу Бренана Джонсона, но затем Абдулай Дукуре снова вывел вперед ирисок.

Впрочем Ноттингем не собирался уходить ни с чем в этом матче и на 79 минуте уже упомянутый Джонсон записал на свой счет дубль, принеся своей команде ничью.

Стоит отметить, что коллектив Стива Купера занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, в то время как подопечные Шона Дайча находятся на 18 позиции.

Статистика матча чемпионата Англии Эвертон - Ноттингем

Ноттингем Форест - Эвертон 2:2

Голы: Грей (П) 10', Джонсон 19', Дукуре 29', Джонсон 77'.

xG: 0.99 - 1.85
Удары:10 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Владение мячем: 57% - 43%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Ноттингем Форест

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