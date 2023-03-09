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Стали известны номинанты на звание игрока недели в ЛЧ

В список попало по одному игроку из команд, которые прошли дальше по итогам прошедших матчей.
Сегодня, 01:09
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Пресс-служба УЕФА определилась с номинантами на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали защитник Челси Марк Кукурелья, игрок Баварии Томас Мюллер, футболист Милана Фикайо Томори и вингер Бенфики Рафа Силва.

Стоит отметить, что именно команды, за которые играют эти исполнители прошли в четвертьфинальную стадию по итогам двухматчевого противостояния со своими оппонентами.

Проголосовать за одного из игроков можно тут. На нашем сайте вы можете узнать расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Томас Мюллер ЛЧ Марк Кукурелья Фикайо Томори Рафа Силва

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