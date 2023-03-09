Стали известны номинанты на звание игрока недели в ЛЧ

В список попало по одному игроку из команд, которые прошли дальше по итогам прошедших матчей.

Пресс-служба УЕФА определилась с номинантами на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали защитник Челси Марк Кукурелья, игрок Баварии Томас Мюллер, футболист Милана Фикайо Томори и вингер Бенфики Рафа Силва.

Стоит отметить, что именно команды, за которые играют эти исполнители прошли в четвертьфинальную стадию по итогам двухматчевого противостояния со своими оппонентами.

Проголосовать за одного из игроков можно тут. На нашем сайте вы можете узнать расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.