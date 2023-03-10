Экс-член тренерского штаба Динамо и сборной Украины: Мне не стыдно за работу в россии

Рауль Рианчо считает, что "обычные люди" ни в чем не виноваты.

Бывший ассистент главного тренера киевского Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо сказал, что ему не стыдно за то, что он работал в россии.

По словам Рианчо, он скучает по старым друзьям, а "обычные" россияне ни в чем не виноваты.

"Обнять старых друзей, которых я оставил в России и Украине, - это то, по чему я скучаю больше всего.

Когда ты выигрываешь титулы, когда ты выигрываешь чемпионаты, эти воспоминания мимолетны. То, что действительно остается в памяти, - это дорога, которую ты прошел с хорошими друзьями, чтобы достичь успеха.

Отличий между россиянами и испанцами нет, мы очень похожие люди, мы близки почти по всем параметрам. В каждой стране есть хорошие и, скажем так, плохие люди. Мы похожи друг на друга больше, чем люди думают во всем мире! Почему россияне приезжают в Испанию на отдых или жить? Потому что мы очень похожи!

В Испании и близко нет никакой русофобии. Мы считаем, что вы, обычные люди, ни в чем не виноваты. Мне не стыдно, что я работал в России", - заявил специалист в интервью одному из так называемых СМИ государства-террориста.

Напоммним, Рианчо работал в тренерском штабе московского Спартака и Рубина. В Динамо испанец был ассистентом Сергея Реброва, а в сборной Андрея Шевченко.