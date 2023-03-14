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Платини назвал Мбаппе легендой французского футбола

Нападающий ПСЖ получил огромную похвалу.
Сегодня, 10:12
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Экс-президент УЕФА Мишель Платини заявил, что считает Килиана Мбаппе легендой французского футбола на равне с Зиданом.

По мнению трехкратного обладателя Золотого мяча у Килиана необыкновенное сочетание скорости, футбольного ума и игры ногами. Нападающий мог бы играть в любом десятилетии и все равно быть успешным.

"Он показывает и чего он добился, – исключительно. Он такой, каким и должен быть нападающий. Он очень быстр, он играет обеими ногами. 

Килиан Мбаппе мог бы играть в 70-х или 80-х годах, но он родился позже. Он очень быстр, он очень хорошо понимает игру, он очень умен, и он играет обеими ногами. Я не знаю, исключителен ли он, но он очень, очень, очень, очень хорош. Он исключителен в своей скорости.

Людей, которые играют обеими ногами, как он, и которые умны, довольно много. Но в дополнение к этому Килиан очень, очень быстр, а это уже из ряда вон выходящее сочетание. Я смотрю, как он работает, он стартует в нужное время. Он не стартует, когда не должен этого делать", – приводит слова Платини RMC Sport.

Напомним, что со статистикой Килиана Мбаппе в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Мишель Платини

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