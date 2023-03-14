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Пике поделился мнением о ситуации вокруг Алвеса

Испанец шокирован происходящим.
Сегодня, 17:55
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Экс-защитник Барселоны Жерар Пике высказался о ситуации с бывшим партнером по команде Дани Алвесом, который находится под арестом.

"Это очень сложный момент. Хорошо отношусь к Дани, потому что знаю лично. Самое простое в этой ситуации сказать, что он виновен. Предпочитаю подождать решение судьи. 

Как бывший одноклубник тебе кажется, что ты хорошо его знаешь, а после этого кажется, что Дани тебе совершенно неизвестен.

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И ты впадаешь в состояние шока, спрашивая: "как такое могло произойти?" Если это правда, то я буду очень резок», — приводит слова Пике Sport.es.

Напомним, бразильца обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе, Алвеса могут посадить на срок до 12 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике Дани Алвес

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