Ван Нистелроой: Дважды протер глаза после того, как увидел счет матча Шахтер - Фейеноорд

Экс-нападающий сборной Нидерландов, а ныне тренер ПСВ Рууд ван Нистелроой, высказался о проходе в следующую стадию еврокубков от АЗ и Фейеноорда.

По словам специалиста, ему пришлось дважды протирать глаза после того, как он увидел счет матча между роттердамским клубом и Шахтером.

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Мне удалось увидеть только результат, потому что мы готовились к игре с "Витессом". К счастью, сейчас можно просматривать матчи, обязательно это сделаю.

То, что сделали Фейеноорд и АЗ, потрясает, особенно что касается 7:1. Если команда может сделать подобное на этой стадии Лиги Европы, то это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда я увидел этот счет", - заявил нидерландец.

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