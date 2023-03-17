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Ван Нистелроой: Дважды протер глаза после того, как увидел счет матча Шахтер - Фейеноорд

Наставник ПСВ поделился мыслями об успехах нидерландских команд в еврокубках.
Вчера, 23:22
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Экс-нападающий сборной Нидерландов, а ныне тренер ПСВ Рууд ван Нистелроой, высказался о проходе в следующую стадию еврокубков от АЗ и Фейеноорда.

По словам специалиста, ему пришлось дважды протирать глаза после того, как он увидел счет матча между роттердамским клубом и Шахтером.

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Мне удалось увидеть только результат, потому что мы готовились к игре с "Витессом". К счастью, сейчас можно просматривать матчи, обязательно это сделаю.

То, что сделали Фейеноорд и АЗ, потрясает, особенно что касается 7:1. Если команда может сделать подобное на этой стадии Лиги Европы, то это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда я увидел этот счет", - заявил нидерландец.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты жеребьевки Лиги Европы.


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