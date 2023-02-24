Результаты жеребьевки Лиги Европы

В швейцарском Ньоне в европейском доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки было определено восемь пар команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф. Победители этих матчей пройдут в следующий этап – 1/4 финала и продолжат борьбу за главный трофей турнира.

Во время жеребьевки команды были поделены на две группы: те, кто прошел в 1/8 финал по итогам группы, и те, кто прошел на данную стадию через стыковые игры.

Отметим, что донецкий Шахтер, который в 1/16 финала выбил Ренн, сейчас сыграет с Фейеноордом (Нидерланды).

Итоги жеребьевки

Унион Берлин (Германия) - Юнион (Бельгия)

Севилья (Испания) - Фенербахче (Турция)

Ювентус (Италия) - Фрайбург (Германия)

Байер (Германия) - Ференцварош (Венгрия)

Спортинг (Португалия) - Арсенал (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) - Бетис (Испания)

Рома (Италия) - Реал Сосьедад (Испания)

Шахтер Донецк (Украина) - Фейеноорд (Нидерланды)

Первые поединки стадии 1/8 финала пройдут 9 марта, тогда как ответные матчи состоятся 16 марта.

Напомним, сегодня также состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 14:00.