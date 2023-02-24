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Результаты жеребьевки Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2022/23. Узнай на ISPORT.ua все пары турнира.
Сегодня, 13:21
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В швейцарском Ньоне в европейском доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки было определено восемь пар команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф. Победители этих матчей пройдут в следующий этап – 1/4 финала и продолжат борьбу за главный трофей турнира.

Во время жеребьевки команды были поделены на две группы: те, кто прошел в 1/8 финал по итогам группы, и те, кто прошел на данную стадию через стыковые игры.

Отметим, что донецкий Шахтер, который в 1/16 финала выбил Ренн, сейчас сыграет с Фейеноордом (Нидерланды).

Итоги жеребьевки

  • Унион Берлин (Германия) - Юнион (Бельгия)
  • Севилья (Испания) - Фенербахче (Турция)
  • Ювентус (Италия) - Фрайбург (Германия)
  • Байер (Германия) - Ференцварош (Венгрия)
  • Спортинг (Португалия) - Арсенал (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия) - Бетис (Испания)
  • Рома (Италия) - Реал Сосьедад (Испания)
  • Шахтер Донецк (Украина) - Фейеноорд (Нидерланды)

Первые поединки стадии 1/8 финала пройдут 9 марта, тогда как ответные матчи состоятся 16 марта.

Напомним, сегодня также состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций. На ISPORT.ua будет доступна  онлайн-трансляция, которая начнется в 14:00.


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