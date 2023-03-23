Буяльский, Лунин и Мудрик: Стали известны стартовые составы на матч Брентфорд - Украина

В четверг, 23 марта, в рамках товарищеского матча сборная Украины проведет спарринг с Брентфордом Б.

Стартовый состав "желто-синих" выглядит следующим образом:

Сборная Украины: Лунин - Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Мудрик, Малиновский, Буяльский, Бондаренко - Яремчук.

Напомним, стартовый свисток в данной встрече прозвучал в 19:00 по Киеву. Трансляции матча нет, он проходит за закрытыми дверями.