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Футбол

Экс-игрок Динамо перешел в клуб из россии

Андре стал игроком московского Торпедо.
Сегодня, 09:22
Андре / Instagram
Андре / Instagram

Бывший футболист киевского Динамо Андре после полугода отсутствия в футболе нашел себе новый клуб.

К несчастью бразильца на его футбольный талант обратило внимание лишь Торпедо из страны-террориста.

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До этого форвард играл за Куябу из бразильской Серии А, а что касается европейских клубов, то помимо Динамо он успел побывать в Бордо и Газиантепе.

Стоит сказать, что в истории Динамо игрок вошел как один из самых провальных трансферов, сыграв всего 9 игр и отдав один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев война с россией

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