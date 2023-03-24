Бывший футболист киевского Динамо Андре после полугода отсутствия в футболе нашел себе новый клуб.

К несчастью бразильца на его футбольный талант обратило внимание лишь Торпедо из страны-террориста.

Читай также: Joma заявила, что не имеет отношения к презентациям форм росийских клубов

До этого форвард играл за Куябу из бразильской Серии А, а что касается европейских клубов, то помимо Динамо он успел побывать в Бордо и Газиантепе.

Стоит сказать, что в истории Динамо игрок вошел как один из самых провальных трансферов, сыграв всего 9 игр и отдав один ассист.