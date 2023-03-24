Экс-игрок Динамо перешел в клуб из россии
Андре стал игроком московского Торпедо.
Бывший футболист киевского Динамо Андре после полугода отсутствия в футболе нашел себе новый клуб.
К несчастью бразильца на его футбольный талант обратило внимание лишь Торпедо из страны-террориста.
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До этого форвард играл за Куябу из бразильской Серии А, а что касается европейских клубов, то помимо Динамо он успел побывать в Бордо и Газиантепе.
Стоит сказать, что в истории Динамо игрок вошел как один из самых провальных трансферов, сыграв всего 9 игр и отдав один ассист.